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Суд приговорил Кирилла Бутылина к 13 годам по делу о поджоге военкомата
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Второй западный окружной военный суд приговорил 22-летнего Кирилла Бутылина к 13 годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата. Об этом сообщают СМИ из зала суда.
По версии СК, 28 февраля 2022 года фигурант разбил окно подмосковного военкомата в Луховицах и бросил туда коктейль Молотова. Также сообщалось, что на воротах он нарисовал флаг Украины и сделал пацифистские надписи.
Фигуранту вменяются три статьи (теракт, вандализм, публичные призывы к терроризму). Сообщается, что Бутылин признал вину.
Гособвинитель запрашивала для него 13 лет лишения свободы.
Напомним, он был задержан в Беларуси, на границе с Литвой.
В начале марта во Владивостоке за поджог военкомата был осужден срочник, он получил 7 лет лишения свободы.
По версии СК, 28 февраля 2022 года фигурант разбил окно подмосковного военкомата в Луховицах и бросил туда коктейль Молотова. Также сообщалось, что на воротах он нарисовал флаг Украины и сделал пацифистские надписи.
Фигуранту вменяются три статьи (теракт, вандализм, публичные призывы к терроризму). Сообщается, что Бутылин признал вину.
Гособвинитель запрашивала для него 13 лет лишения свободы.
Напомним, он был задержан в Беларуси, на границе с Литвой.
В начале марта во Владивостоке за поджог военкомата был осужден срочник, он получил 7 лет лишения свободы.
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