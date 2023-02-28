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Во Владивостоке срочник осужден на 7 лет за поджог военкомата

13.07 Пятница, 3 марта 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Владивостоке срочник осужден за поджог военкомата. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда.

«21-летний мужчина, проходивший военную службу по призыву, около 2 часов ночи 8 июня 2022 года совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке», — сообщили в суде.

Следствие полагает, что срочник сделал это по заказу. «По версии следствия, осуждённый вёл переписку в мессенджере с заказчиком, который обещал ему в случае полного уничтожения здания денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Ещё одним обязательным условием заказчика было предоставление видеозаписи уничтожения объекта», — говорится в сообщении. Кто именно является «заказчиком», не уточняется.

Свою вину мужчина признал. Он был заключён под стражу в зале суда.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в тюрьме первых 2 лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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