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Во Владивостоке срочник осужден на 7 лет за поджог военкомата
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Владивостоке срочник осужден за поджог военкомата. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда.
«21-летний мужчина, проходивший военную службу по призыву, около 2 часов ночи 8 июня 2022 года совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке», — сообщили в суде.
Следствие полагает, что срочник сделал это по заказу. «По версии следствия, осуждённый вёл переписку в мессенджере с заказчиком, который обещал ему в случае полного уничтожения здания денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Ещё одним обязательным условием заказчика было предоставление видеозаписи уничтожения объекта», — говорится в сообщении. Кто именно является «заказчиком», не уточняется.
Свою вину мужчина признал. Он был заключён под стражу в зале суда.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в тюрьме первых 2 лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.
«21-летний мужчина, проходивший военную службу по призыву, около 2 часов ночи 8 июня 2022 года совершил поджог здания военного комиссариата во Владивостоке», — сообщили в суде.
Следствие полагает, что срочник сделал это по заказу. «По версии следствия, осуждённый вёл переписку в мессенджере с заказчиком, который обещал ему в случае полного уничтожения здания денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Ещё одним обязательным условием заказчика было предоставление видеозаписи уничтожения объекта», — говорится в сообщении. Кто именно является «заказчиком», не уточняется.
Свою вину мужчина признал. Он был заключён под стражу в зале суда.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в тюрьме первых 2 лет, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.
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