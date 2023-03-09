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Власти Липецкой области предупредили жителей о планируемой рассылке повесток
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Липецкой области вслед за Воронежской областью объявили о планируемой рассылке повесток местным жителям.
Рассылка, как и в других регионах, объясняется «актуализацией информации».
«В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Повестки будут присылать по месту жительства или передадут через работодателя. Власти региона подчеркнули, что «рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных».
«Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки», — добавили в правительстве.
Военком Липецкой области Валерий Герасименко заявил, что все документы воинского учета переведены в электронный вид, сейчас базы наполняют актуальными сведениями — уточняется состав семьи, состояние здоровья, уровень образования граждан, состоящих на воинском учете. «Никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится», — заявил военком.
Ранее о рассылке повесток сообщили жители Воронежской и Пензенской области.
Рассылка, как и в других регионах, объясняется «актуализацией информации».
«В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Повестки будут присылать по месту жительства или передадут через работодателя. Власти региона подчеркнули, что «рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных».
«Необходимость этой процедуры возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизаций были выявлены ошибки», — добавили в правительстве.
Военком Липецкой области Валерий Герасименко заявил, что все документы воинского учета переведены в электронный вид, сейчас базы наполняют актуальными сведениями — уточняется состав семьи, состояние здоровья, уровень образования граждан, состоящих на воинском учете. «Никаких мобилизационных мероприятий в Липецкой области не проводится», — заявил военком.
Ранее о рассылке повесток сообщили жители Воронежской и Пензенской области.
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