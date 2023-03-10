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Власти Воронежской области объяснили, зачем жителям начали вручать повестки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Воронежской области объяснили, с какой целью местным жителям начали вручать повестки в военкомат.
Как сообщили в правительстве региона, это необходимо для «актуализации данных воинского учёта». «Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — сообщили в телеграм-канале воронежского правительства накануне, 14 марта.
Сегодня, 15 марта, власти региона повторили эту информацию, добавив, что речь идет, прежде всего, о запасниках. По словам руководителя управления по взаимодействию со СМИ и административной работе облправительства Артема Сокольникова, работа проводится в плановом режиме, а «повестки для периодической актуализации данных раздавались всегда».
Власти напомнили, что работодатели обязаны отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. «После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — уточнили в правительстве региона.
Добавим, что вслед за Воронежской областью об «актуализации данных воинского учета» заявили власти Пензенской области. В среду в пензенских пабликах появились сообщения о том, что жителям региона разносят повестки в военкоматы.
Как сообщили в правительстве региона, это необходимо для «актуализации данных воинского учёта». «Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнём, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — сообщили в телеграм-канале воронежского правительства накануне, 14 марта.
Сегодня, 15 марта, власти региона повторили эту информацию, добавив, что речь идет, прежде всего, о запасниках. По словам руководителя управления по взаимодействию со СМИ и административной работе облправительства Артема Сокольникова, работа проводится в плановом режиме, а «повестки для периодической актуализации данных раздавались всегда».
Власти напомнили, что работодатели обязаны отпустить сотрудников в военкоматы по врученной повестке. «После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — уточнили в правительстве региона.
Добавим, что вслед за Воронежской областью об «актуализации данных воинского учета» заявили власти Пензенской области. В среду в пензенских пабликах появились сообщения о том, что жителям региона разносят повестки в военкоматы.
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