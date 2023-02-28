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Протестующие в Израиле заблокировали движение возле аэропорта Бен-Гурион
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Израиле новая волна массовых протестов против судебной реформы. В четверг утром демонстранты перекрыли шоссе у международного аэропорта Бен-Гурион, пишет The Jerusalem Post.
Ранее планировалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с министром обороны США Остином в четверг в аэропорту Бен-Гурион. По данным СМИ, Остин приземлился в аэропорту, пока протестующие блокировали проезды. Сообщается, что для доставки премьер-министра Израиля в аэропорт задействуют вертолет.
На данный момент известно о 13-ти задержанных протестующих. Между тем, по данным The Jerusalem Post, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который прибыл в аэропорт на несколько часов раньше премьер-министра, обратил внимание полиции на то, что протесты в стране разрешены. «Я буду последним, кто выступит против протестов. Протесты разрешены. Я протестовал десятилетиями. Кричать — это демократия. Нельзя допускать анархии — это мой приказ полицейским», — цитирует издание главу министерства.
С середины февраля в Иерусалиме и Тель-Авиве проходят крупные акции протеста против предложенной правительством судебной реформы. Недовольство людей вызвала планируемая реформа юридической системы. Представители оппозиции утверждают, что предлагаемые изменения «дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда». Сообщается, что реформа даст правительству контроль над отборочной комиссией судей.
Ранее планировалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с министром обороны США Остином в четверг в аэропорту Бен-Гурион. По данным СМИ, Остин приземлился в аэропорту, пока протестующие блокировали проезды. Сообщается, что для доставки премьер-министра Израиля в аэропорт задействуют вертолет.
На данный момент известно о 13-ти задержанных протестующих. Между тем, по данным The Jerusalem Post, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, который прибыл в аэропорт на несколько часов раньше премьер-министра, обратил внимание полиции на то, что протесты в стране разрешены. «Я буду последним, кто выступит против протестов. Протесты разрешены. Я протестовал десятилетиями. Кричать — это демократия. Нельзя допускать анархии — это мой приказ полицейским», — цитирует издание главу министерства.
С середины февраля в Иерусалиме и Тель-Авиве проходят крупные акции протеста против предложенной правительством судебной реформы. Недовольство людей вызвала планируемая реформа юридической системы. Представители оппозиции утверждают, что предлагаемые изменения «дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда». Сообщается, что реформа даст правительству контроль над отборочной комиссией судей.
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