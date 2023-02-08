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В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В понедельник в Иерусалиме и Тель-Авиве проходят крупные акции протеста против предложенной правительством судебной реформы.
На улицы вышли десятки тысяч людей, пишут СМИ. По данным издания The Jerusalem Post, в Иерусалиме в акциях у здания парламента и Верховного суда планировали принять участие сотни тысяч протестующих. О своем желании выступить на демонстрациях заявляли представители оппозиции, профсоюзов, женского движения, студенческого движения и т.д.
Кроме того, в понедельник по всей стране проходит массовая забастовка, в которой, по данным местных изданий, принимают участие до миллиона человек.
Недовольство людей вызвала планируемая реформа юридической системы. Представители израильской оппозиции утверждают, что предлагаемые изменения «дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда», пишет The Jerusalem Post. Сообщается, что реформа даст правительству контроль над отборочной комиссией судей.
По словам демонстрантов, они «требуют демократии во всем — и в суде, и в правительстве». Люди говорят, что «это не реформа, а революция».
Между тем, по данным СМИ, в понедельник юридический комитет парламента одобрил первый этап судебной реформы. Обсуждение вызвало горячие споры, некоторых представителей оппозиции под крики «позор» попытались вывести из зала. В дебаты пришлось вмешаться службам безопасности.
Добавим, что протестующие и оппозиция заявили, что намерены добиваться отмены реформы.
На улицы вышли десятки тысяч людей, пишут СМИ. По данным издания The Jerusalem Post, в Иерусалиме в акциях у здания парламента и Верховного суда планировали принять участие сотни тысяч протестующих. О своем желании выступить на демонстрациях заявляли представители оппозиции, профсоюзов, женского движения, студенческого движения и т.д.
Кроме того, в понедельник по всей стране проходит массовая забастовка, в которой, по данным местных изданий, принимают участие до миллиона человек.
Недовольство людей вызвала планируемая реформа юридической системы. Представители израильской оппозиции утверждают, что предлагаемые изменения «дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда», пишет The Jerusalem Post. Сообщается, что реформа даст правительству контроль над отборочной комиссией судей.
По словам демонстрантов, они «требуют демократии во всем — и в суде, и в правительстве». Люди говорят, что «это не реформа, а революция».
Между тем, по данным СМИ, в понедельник юридический комитет парламента одобрил первый этап судебной реформы. Обсуждение вызвало горячие споры, некоторых представителей оппозиции под крики «позор» попытались вывести из зала. В дебаты пришлось вмешаться службам безопасности.
Добавим, что протестующие и оппозиция заявили, что намерены добиваться отмены реформы.
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