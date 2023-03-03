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Во Франции проходят массовые бессрочные забастовки против пенсионной реформы

14.48 Вторник, 7 марта 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Во Франции проходят массовые бессрочные забастовки против пенсионной реформы, на призывы профсоюзов откликнулись практически во всех секторах экономики.

По информации Le Monde, журналисты которого ведут прямую трансляцию событий, ожидается более 300 демонстраций и забастовок по всей стране.

По данным издания, к забастовкам присоединились нефтеперерабатывающие заводы, в том числе крупнейшие в стране. Сообщается о блокировках поставок топлива. Потребителей между тем заверили, что дефицита топлива на АЗС не ожидается.

В Париже забастовку проводят сборщики мусора. Вход на мусоросжигательный завод, крупнейший в Европе, заблокирован, пишет издание. Сотрудники предприятия жалуются на вредные условия работы, некоторым приходится работать с опасными отходами и «дышать ядовитыми парами канализаций». По словам одного из сотрудников, «у сборщика мусора ожидаемая продолжительность жизни на двенадцать лет меньше, чем у офисного рабочего».

В районе аэропорта Ролан Гаррос главная дорога полностью перекрыта демонстрантами, пишет издание. Ранее в Главном управлении гражданской авиации Франции сообщили, что 7 и 8 марта аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Бове сократят количество рейсов на 20-30%.

В эти минуты протестующие собираются в Старом порту Марселя перед началом демонстрации.

По сообщениям профсоюзов, во вторник в забастовке также намерены принять участие около 60% учителей начальных школ. Сотрудники транспортных компаний ранее предупреждали об изменениях в работе общественного транспорта.

Напомним, в начале февраля во Франции в манифестациях против повышения пенсионного возраста приняли участие около 757 тысяч человек, первая волна общенациональной забастовки против пенсионной реформы прошла 19 января, вторая — 31 января.

Власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст планируется постепенно, начиная с этого года.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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