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Во Франции прошла третья волна массовых протестов против пенсионной реформы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции в манифестациях против повышения пенсионного возраста приняли участие около 757 тысяч человек, сообщает BFMTV со ссылкой на МВД.
В столице, по данным полиции, на улицы вышли около 57 тысяч человек. Профсоюзы называют другие цифры — 2 миллиона по всей стране и 400 тысяч в Париже.
Третья волна массовых протестов прошла во вторник. Не обошлось без беспорядков. По данным СМИ, радикально настроенные протестующие поджигали мусорные баки и крушили магазинные витрины. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что в Париже были задержаны 17 человек.
По данным BFMTV, накануне депутаты Национального собрания обсуждали поправки к пенсионной реформе с позднего вечера до полуночи, однако не смогли прийти к единому мнению. Дискуссию намерены продолжить сегодня.
Напомним, первая волна общенациональной забастовки против пенсионной реформы прошла 19 января, вторая — 31 января.
Власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст планируется постепенно, начиная с этого года.
В столице, по данным полиции, на улицы вышли около 57 тысяч человек. Профсоюзы называют другие цифры — 2 миллиона по всей стране и 400 тысяч в Париже.
Третья волна массовых протестов прошла во вторник. Не обошлось без беспорядков. По данным СМИ, радикально настроенные протестующие поджигали мусорные баки и крушили магазинные витрины. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что в Париже были задержаны 17 человек.
По данным BFMTV, накануне депутаты Национального собрания обсуждали поправки к пенсионной реформе с позднего вечера до полуночи, однако не смогли прийти к единому мнению. Дискуссию намерены продолжить сегодня.
Напомним, первая волна общенациональной забастовки против пенсионной реформы прошла 19 января, вторая — 31 января.
Власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст планируется постепенно, начиная с этого года.
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