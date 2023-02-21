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Белгородского губернатора врачи пока не отпускают из больницы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что врачи пока не отпускают его из больницы.
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«Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал губернатор в телеграм-канале в понедельник.
В пятницу, 24 февраля, он сообщил, что заболел, не уточняя подробностей. «Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей», — писал Гладков.
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«Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал губернатор в телеграм-канале в понедельник.
В пятницу, 24 февраля, он сообщил, что заболел, не уточняя подробностей. «Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей», — писал Гладков.
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