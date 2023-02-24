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На Ямале к жителям вахтового поселка вышел годовалый белый медведь
Россия и мир
Фото: скрин видео из телеграм-канала Светланы Радионовой
На Ямале к жителям вахтового поселка вышел белый медведь, об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Годовалый белый медвежонок вышел к жителям вахтового посёлка на Харасавэйском месторождении. Хищник обосновался в районе контейнерной площадки, принадлежащей компании «Газстройпром»», — написала Радионова в телеграм-канале.
По ее словам, с вахтовиками проведён инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Специалисты контролируют передвижение дикого зверя по производственной зоне. В ближайшее время будет собрана рабочая группа, которая определит дальнейшие действия.
«Это уже не первый случай, когда хищник поселяется в вахтовом посёлке Харасавэйского месторождения. В 2021 году его территорию облюбовали два белых медвежонка. Чтобы обезопасить работников и самих животных, Росприроднадзором было принято решение об их отлове и транспортировке в естественную среду обитания», — написала глава ведомства.
Добавим, что 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. «Глобальное потепление, а также вмешательство человека в дикую природу угрожают популяции белых медведей. На сегодняшний день в природе осталось не более 25 тысяч особей», — написала в телеграм-канале гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.
Напомним, в Москве с сентября прошлого года команда зоологов ухаживает за пострадавшим белым медведем Диксоном и следит за его восстановлением.
«Годовалый белый медвежонок вышел к жителям вахтового посёлка на Харасавэйском месторождении. Хищник обосновался в районе контейнерной площадки, принадлежащей компании «Газстройпром»», — написала Радионова в телеграм-канале.
По ее словам, с вахтовиками проведён инструктаж о правилах поведения при встрече с медведем. Специалисты контролируют передвижение дикого зверя по производственной зоне. В ближайшее время будет собрана рабочая группа, которая определит дальнейшие действия.
«Это уже не первый случай, когда хищник поселяется в вахтовом посёлке Харасавэйского месторождения. В 2021 году его территорию облюбовали два белых медвежонка. Чтобы обезопасить работников и самих животных, Росприроднадзором было принято решение об их отлове и транспортировке в естественную среду обитания», — написала глава ведомства.
Добавим, что 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. «Глобальное потепление, а также вмешательство человека в дикую природу угрожают популяции белых медведей. На сегодняшний день в природе осталось не более 25 тысяч особей», — написала в телеграм-канале гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.
Напомним, в Москве с сентября прошлого года команда зоологов ухаживает за пострадавшим белым медведем Диксоном и следит за его восстановлением.
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