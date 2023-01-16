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Белый медведь Диксон, которого выхаживают в Москве после ранения, впервые вышел на охоту
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой
Белый медведь по кличке Диксон, которого выхаживают сотрудники Московского зоопарка, впервые вышел на охоту.
Зоологи запустили в бассейн форель, чтобы развивать у пострадавшего медведя охотничий инстинкт и стимулировать подвижность.
«Диксон показал себя настоящим охотником: он загнал рыбу в угол и быстро схватил ее зубами. То, как ловко медведь расправился со своей добычей, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты: скорее всего, его научила мама», — написала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.
«Рыбалку» для мишки теперь будут обеспечивать регулярно.
Напомним, раненого обессиленного медведя нашли в поселке Диксон Красноярского края в сентябре прошлого года. Животное транспортировали в Москву на лечение.
Врачи обнаружили у медведя около 30 отверстий от картечи. После ранения у него отказали задние лапы.
С сентября команда зоологов ухаживает за Диксоном и следит за его восстановлением.
Зоологи запустили в бассейн форель, чтобы развивать у пострадавшего медведя охотничий инстинкт и стимулировать подвижность.
«Диксон показал себя настоящим охотником: он загнал рыбу в угол и быстро схватил ее зубами. То, как ловко медведь расправился со своей добычей, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты: скорее всего, его научила мама», — написала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.
«Рыбалку» для мишки теперь будут обеспечивать регулярно.
Напомним, раненого обессиленного медведя нашли в поселке Диксон Красноярского края в сентябре прошлого года. Животное транспортировали в Москву на лечение.
Врачи обнаружили у медведя около 30 отверстий от картечи. После ранения у него отказали задние лапы.
С сентября команда зоологов ухаживает за Диксоном и следит за его восстановлением.
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