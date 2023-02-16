Возрастное ограничение 18+
У депутатов Госдумы перед посланием Путина проверяют температуру
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Михаила Матвеева
У депутатов ГД перед посланием Путина Федеральному собранию проверяют температуру. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).
«Движение депутатов на Послание началось. На выходе в автобусы у всех проверяют температуру, удостоверения, и что металлического в карманах», — написал депутат.
По его словам, в вестибюле Гостиного двора в эти минуты многолюдно и «есть бесплатный вай-фай». «В прошлый раз связь работала через раз, депутаты шутили, что глушат. Сейчас даже бесплатный вай-фай», — написал Матвеев.
Напомним, на прошлой неделе депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил, что у 15 депутатов Госдумы выявили коронавирус. Тестирование парламентариев проводили перед предстоящим посланием.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию сегодня в 12:00 (мск).
«Движение депутатов на Послание началось. На выходе в автобусы у всех проверяют температуру, удостоверения, и что металлического в карманах», — написал депутат.
По его словам, в вестибюле Гостиного двора в эти минуты многолюдно и «есть бесплатный вай-фай». «В прошлый раз связь работала через раз, депутаты шутили, что глушат. Сейчас даже бесплатный вай-фай», — написал Матвеев.
Напомним, на прошлой неделе депутат от КПРФ Денис Парфенов сообщил, что у 15 депутатов Госдумы выявили коронавирус. Тестирование парламентариев проводили перед предстоящим посланием.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию сегодня в 12:00 (мск).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
К декларациям трёх депутатов Екатеринбургской гордумы появились претензии у проверяющих органов
13 февраля 2023
13 февраля 2023
В школе на окраине Екатеринбурга проблемы с отоплением
19 февраля 2023
19 февраля 2023