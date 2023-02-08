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Парфенов: у 15 депутатов ГД перед посланием Путина выявили коронавирус
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
У 15 депутатов Госдумы выявили коронавирус, сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.
«Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», — написал депутат в телеграм-канале.
Тестирование парламентариев проводили перед предстоящим посланием Путина.
Ранее депутат написал о правительственной телеграмме в ГД, в которой сообщается, что послание Путина Федеральному Собранию состоится 21 февраля в 12:00, в Гостином дворе, на совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации.
«Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших», — написал депутат в телеграм-канале.
Тестирование парламентариев проводили перед предстоящим посланием Путина.
Ранее депутат написал о правительственной телеграмме в ГД, в которой сообщается, что послание Путина Федеральному Собранию состоится 21 февраля в 12:00, в Гостином дворе, на совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации.
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