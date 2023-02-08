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Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 38 044.
Об этом говорится в последнем релизе правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.
По данным Управления, с момента первого землетрясения произошло 4 734 афтершока.
В общей сложности в регионе продолжают поисковые работы 29 160 спасателей, в том числе международные бригады.
Землетрясения разной силы также были зафиксированы в других странах.
Накануне в Иркутской области в акватории озера Байкал произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла.
Об этом говорится в последнем релизе правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.
По данным Управления, с момента первого землетрясения произошло 4 734 афтершока.
В общей сложности в регионе продолжают поисковые работы 29 160 спасателей, в том числе международные бригады.
Землетрясения разной силы также были зафиксированы в других странах.
Накануне в Иркутской области в акватории озера Байкал произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла.
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