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В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В акватории озера Байкал произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла, сообщает региональное управление МЧС.
«В Иркутской области в 10.35 зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал, в 18 километрах от Большого Голоустного. 5,9 баллов в эпицентре», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Иркутске ощущалось до 3 баллов.
Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Позже в МЧС региона обратились к жителям с просьбой не распространять догадки и слухи о возможных следующих толчках. «Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу», — предупредили в МЧС.
«В Иркутской области в 10.35 зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал, в 18 километрах от Большого Голоустного. 5,9 баллов в эпицентре», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Иркутске ощущалось до 3 баллов.
Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Позже в МЧС региона обратились к жителям с просьбой не распространять догадки и слухи о возможных следующих толчках. «Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу», — предупредили в МЧС.
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