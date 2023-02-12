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Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который вносит изменения в № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного.
Что указано в законе:
- при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке»;
- под нормами современного русского литературного языка понимаются «правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках»;
- перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов в русском языке, должен быть указан в нормативных словарях;
- в свою очередь список таких словарей и справочников, требования к их составлению и периодичности будет утверждаться правительством РФ (на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку);
- закон дополняет сферы использования языка в качестве государственного. Так, государственный язык РФ должен обязательно использоваться во взаимоотношениях федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, иных госорганов, органов МСУ, а также «в официальных взаимоотношениях и официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства»; при оформлении документов, удостоверяющих личность, на бланках о госрегистрации актов гражданского состояния, при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений (в пределах РФ) и т.д. Русский как государственный используется также в государственных и муниципальных информационных системах;
- статья о защите и поддержке языка дополняется пунктом о том, что федеральные органы госвласти должны проводить лингвистическую экспертизу и редактирование нормативных правовых актов. Эти документы должны соответствовать нормам современного русского литературного языка. Если необходимо, для экспертизы могут привлекаться специалисты и информационные технологии.
Добавим, что закон оставил без изменений статью об ответственности за нарушения норм. «Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации», — говорится в предыдущей редакции ФЗ.
Напомним, законопроект был внесен правительством в конце октября.
Авторы законопроекта полагают, что их инициатива в том числе «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».
В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного.
Что указано в законе:
- при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке»;
- под нормами современного русского литературного языка понимаются «правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках»;
- перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов в русском языке, должен быть указан в нормативных словарях;
- в свою очередь список таких словарей и справочников, требования к их составлению и периодичности будет утверждаться правительством РФ (на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку);
- закон дополняет сферы использования языка в качестве государственного. Так, государственный язык РФ должен обязательно использоваться во взаимоотношениях федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, иных госорганов, органов МСУ, а также «в официальных взаимоотношениях и официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства»; при оформлении документов, удостоверяющих личность, на бланках о госрегистрации актов гражданского состояния, при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений (в пределах РФ) и т.д. Русский как государственный используется также в государственных и муниципальных информационных системах;
- статья о защите и поддержке языка дополняется пунктом о том, что федеральные органы госвласти должны проводить лингвистическую экспертизу и редактирование нормативных правовых актов. Эти документы должны соответствовать нормам современного русского литературного языка. Если необходимо, для экспертизы могут привлекаться специалисты и информационные технологии.
Добавим, что закон оставил без изменений статью об ответственности за нарушения норм. «Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации», — говорится в предыдущей редакции ФЗ.
Напомним, законопроект был внесен правительством в конце октября.
Авторы законопроекта полагают, что их инициатива в том числе «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».
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