Возрастное ограничение 18+

Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов

18.36 Четверг, 16 февраля 2023
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который вносит изменения в № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного.

Что указано в законе:

- при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке»;

- под нормами современного русского литературного языка понимаются «правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках»;

- перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов в русском языке, должен быть указан в нормативных словарях;

- в свою очередь список таких словарей и справочников, требования к их составлению и периодичности будет утверждаться правительством РФ (на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку);

- закон дополняет сферы использования языка в качестве государственного. Так, государственный язык РФ должен обязательно использоваться во взаимоотношениях федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, иных госорганов, органов МСУ, а также «в официальных взаимоотношениях и официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства»; при оформлении документов, удостоверяющих личность, на бланках о госрегистрации актов гражданского состояния, при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений (в пределах РФ) и т.д. Русский как государственный используется также в государственных и муниципальных информационных системах;

- статья о защите и поддержке языка дополняется пунктом о том, что федеральные органы госвласти должны проводить лингвистическую экспертизу и редактирование нормативных правовых актов. Эти документы должны соответствовать нормам современного русского литературного языка. Если необходимо, для экспертизы могут привлекаться специалисты и информационные технологии.

Добавим, что закон оставил без изменений статью об ответственности за нарушения норм. «Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации», — говорится в предыдущей редакции ФЗ.

Напомним, законопроект был внесен правительством в конце октября.

Авторы законопроекта полагают, что их инициатива в том числе «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Жители Североуральска пожаловались на собак у местной гостиницы
12 февраля 2023
Эхо фестиваля архивных фильмов докатится до Ельцин Центра
14 февраля 2023
В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева
09 февраля 2023
Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
16 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
21:19 Жительница Красноуфимска стала очередной жертвой «банковских» мошенников
20:34 Свердловские инспекторы ГИБДД не оценили желание бабушки научить внука водить машину
20:08 ХК «Автомобилист» взял реванш у «Амура» в Хабаровске
20:06 Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
19:23 В случае бомбёжек некоторым жителям Нижнего Тагила придётся прятаться в сточных водах
18:46 Кыштымские постовые тормознули фуру с пылающим колесом
18:20 В библиотеке Берёзовского появится свой «Вишневый сад»
17:59 В Екатеринбурге на ВИЗе горят киоски
17:25 В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
16:52 Заксобрание Свердловской области из-за Путина перенесет свое заседание
16:24 Отделения ранней реабилитации пациентов откроются еще в четырех свердловских больницах
15:53 Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли
15:21 Для наземного метро в Екатеринбурге планируют использовать «Ласточки»
14:57 Свердловчане получат квитанции с перерасчетом за прошлый год
14:20 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 432 человека
13:52 В цехе на улице Монтерской в Екатеринбурге произошел пожар
13:28 В Асбесте осудят виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист
13:03 Лазер ученых Пермского Политеха позволит более безопасно лечить рак
12:57 В Екатеринбурге пропала 75-летняя женщина
12:23 Первая партия трехсекционных трамваев может поступить в Екатеринбург летом
11:56 В посылке с киселем для осужденного свердловской колонии обнаружили наркотики
11:22 В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о вымогательстве свыше 12 млн рублей
10:54 Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Екатеринбурге
10:38 В Прикамье вновь засияют хрустальные звездочки
10:21 На Производстве полиметаллов «Уралэлектромеди» установили спектрометр для испытания проб сырья
Все новости
18:36 Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов
16:55 СК: в Красноярске после ударов полицейского умер задержанный, возбуждено уголовное дело
15:55 В Ливане протестующие жгут шины возле банков и перекрывают дороги
15:26 СМИ: сын Жириновского арестован на 15 суток за мелкое хулиганство
15:12 В Раменском 53-летнего учителя музыки подозревают в развращении учениц, он задержан
14:35 СК: в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из наборов правильного питания
13:22 В Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного
12:24 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор
12:14 Верховный суд РФ потребовал от регионов гуманизации уголовного правосудия
11:31 В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
17:33 В Волгограде для школ закупят флаги и гербы на 26 миллионов рублей
16:25 Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной к России информацией»
15:53 Парфенов: у 15 депутатов ГД перед посланием Путина выявили коронавирус
11:56 Журналистка RusNews Мария Пономаренко приговорена к 6 годам колонии по делу о «фейках»
11:28 Стоматологи в РФ жалуются на нехватку препаратов и проблемы с закупкой оборудования
17:27 Молдавия закрыла воздушное пространство
17:18 В Новосибирске мать и отчим признаны виновными в жестоком убийстве ребёнка, мужчина получил пожизненное
15:45 «Гипертонический сюрприз». Как пациенты узнают о своих несуществующих болезнях, которые врачи лечат за бюджетный счет
12:02 В Красноярском крае семью депутатов будут судить по делу о незаконной рубке леса
11:00 В университете Мичигана произошла стрельба, погибли три человека
17:40 МЧС: в Красноярском крае на складе крупный пожар площадью 6000 квадратных метров
16:58 В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы
16:03 Актер Ефремов отозвал свое ходатайство о замене срока на принудительные работы
15:31 ВЦИОМ: больше половины россиян доверяют центральному телевидению
14:59 В Вологодской области горел участок газопровода Трансгаз-Ухта
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK