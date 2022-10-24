Правительство РФ выступило за запрет иностранных слов при использовании русского языка как государственного

10.20 Четверг, 27 октября 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает запрет иностранных слов при использовании русского языка как государственного.

Правительство предлагает внести изменения в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Как говорится в пояснительной записке, проект «предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях».

Проект закона вводит такие понятия как «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники», в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

Также, как поясняют авторы, законопроект предусматривает контроль «за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка». Кроме того, законопроект «расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

Авторы законопроекта полагают, что их инициатива «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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