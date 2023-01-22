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Во Франции тысячи демонстрантов вышли на новые акции протеста против пенсионной реформы
Россия и мир
В нескольких городах Франции во вторник проходит новая волна демонстраций против повышения пенсионного возраста.
Вторая общенациональная забастовка началась утром, на улицы вышли представители профсоюзов, железнодорожники, сотрудники аэропортов, педагоги, студенты. Сообщается о сбоях в работе транспорта. По данным местных СМИ, в Ренне на северо-западе Франции начались беспорядки и столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.
После 14:00 демонстранты вышли на улицы Парижа. По данным Le Monde, в столице на марш против пенсионной реформы вышли несколько десятков тысяч человек.
В манифестациях в Марселе участвуют около 200 тысяч человек, в Тулузе около 80 тысяч. СМИ со ссылкой на полицию пишут, что ожидается участие 1,2 миллиона человек в акциях по всей стране.
Массовые демонстрации против повышения пенсионного возраста начались 19 января. По данным Le Monde, на улицытогда вышли 1,12 миллиона протестующих, в том числе 80 000 человек в Париже. По другим данным, опубликованным в СМИ, в акциях приняли участие более двух миллионов человек по всей стране.
Напомним, власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст планируется постепенно, начиная с этого года.
По информации Le Monde, сейчас 75,1% французов в возрасте 55-59 работают, среди 60-64-летних продолжают работать 35,5%.
Вторая общенациональная забастовка началась утром, на улицы вышли представители профсоюзов, железнодорожники, сотрудники аэропортов, педагоги, студенты. Сообщается о сбоях в работе транспорта. По данным местных СМИ, в Ренне на северо-западе Франции начались беспорядки и столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ.
После 14:00 демонстранты вышли на улицы Парижа. По данным Le Monde, в столице на марш против пенсионной реформы вышли несколько десятков тысяч человек.
В манифестациях в Марселе участвуют около 200 тысяч человек, в Тулузе около 80 тысяч. СМИ со ссылкой на полицию пишут, что ожидается участие 1,2 миллиона человек в акциях по всей стране.
Массовые демонстрации против повышения пенсионного возраста начались 19 января. По данным Le Monde, на улицытогда вышли 1,12 миллиона протестующих, в том числе 80 000 человек в Париже. По другим данным, опубликованным в СМИ, в акциях приняли участие более двух миллионов человек по всей стране.
Напомним, власти Франции 10 января сообщили о планах повысить минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Сообщалось, что повышать пенсионный возраст планируется постепенно, начиная с этого года.
По информации Le Monde, сейчас 75,1% французов в возрасте 55-59 работают, среди 60-64-летних продолжают работать 35,5%.
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