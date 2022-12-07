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Землетрясение в Иране было предсказано российскими футурологами еще в прошлом году

10.20 Среда, 14 декабря 2022
Россия и мир
Футуролог Джули По во время лекций в академии «Альвасар», ее авторская методика позволяет прогнозировать в том числе природные катаклизмы
В Иране в воскресенье, 11 декабря, произошло землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в западной части Ирана. Поразительно то, что это землетрясение стало очередным сбывшимся прогнозом футуролога Джули По.

О том, что эту часть земли «будет трясти», футуролог Джули По утверждала еще в 2021 году. Это землетрясение стало очередным из предсказанных ей. Мы попытались разобраться, какие еще прогнозы могли сбыться, и можно ли вообще воспринимать всерьёз такие прогнозы.
В последнее время у россиян проявился особый интерес к нумерологии. Безусловно, что к нумерологии можно относиться скептически, как и к прогнозам погоды, однако прогнозы нумерологов порой сбываются с гораздо большей точностью.

Так, например, прогнозы Айрэн и Джули По по их авторским методикам поражают своей точностью. Особенно, когда касаются общемировых ситуаций. Из-за достаточного количества сбывшихся прогнозов, Айрэн и Джули По уже стали называть «футурологами», то есть теми, кто может спрогнозировать будущее.

Мы собрали сразу несколько сбывшихся предсказаний, перечислять все в одном материале не представляется возможным.

Тряска земли

Уже упомянутое землетрясение в Иране стало очередным в череде предсказанные Джули По. Так, до этого произошли сразу несколько землетрясений в Турции, о которых футуролог утверждала еще в декабре 2021 года. В землетрясении в Дюздже (запад Турции) пострадали не менее 35 человек. В целом по прогнозу Джули По сейсмоактивность ожидалась во всем регионе – так в итоге и получилось.

Футурологи Айрэн и Джули По выпустили уже 18 книг по научной нумерологии


Британский кризис

Удивительным оказался сбывшийся прогноз Джули По о финансовом кризисе в Великобритании. Вроде бы ничего не предвещало именно финансовых проблем, однако скоропостижно пришедшая и ушедшая премьер-министр Лиз Трасс с её «реформами», которые раскритиковали многие британские и мировые аналитики, по сути, сделала всё то, о чем за несколько месяцев до этого говорила Джули По. Напомним, что Трасс стала антирекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Великобритании – она «продержалась» всего 44 дня.

Финансовые скандалы в Европе

Коррупционные скандалы по Франции стали одними из самых крупных за последние годы, как и скандалы в Германии, а также еще в ряде стран ЕС. Именно это и прогнозировала Джули По в своих июньских прогнозах, за полгода до начавшихся разбирательств. Причем, что скандал во Франции, что скандал в Германии напрямую касаются действующих руководителей этих стран. Так, немецкие СМИ и политики пытаются выяснить, мог ли Олаф Шольц быть связан со схемами по сокрытию многомиллионных доходов от налоговых структур. И там, и там дела находятся на контроле у местных прокуратур и ведущих журналистов-расследователей.

Протесты в Европе

Многочисленные протестные акции в Европе также были предсказаны Джули По за несколько месяцев до того, как недовольные люди вышли на улицы. Поводами для протестов стали темы, о которых говорила футуролог. Это и цены на энергоресурсы, и продовольственные проблемы, и выступления профсоюзных деятелей с требованием повышения зарплат для медиков и рабочих. Напомним, что одними из самых крупных акций стали протесты во Франции, когда врачи требовали повышения заработных плат. В странах Балтии же медики и педагоги выходили на крупные акции протеста и даже угрожали забастовкой. А в Австрии забастовка всё же случилась, но у работников железнодорожной сферы.

Айрэн и Джули По создали авторские методики прогнозов, в их академии «Альвасар» обучились уже более 10 тысяч студентов

Теперь в среде аналитиков встаёт вопрос, можно ли использовать методику Айрэн и Джули По для прогнозирования выхода России той ситуации, в которой страна оказалась в 2022 году? Указанные прогнозы футурологов оказались лишь малой частью сбывшихся прогнозов. Впрочем, вы можете сами посмотреть, какие ещё из прогнозов футурологов Айрэн и Джули По сбылись – у нумерологов и академии «Альвасар» есть свои телеграм и Youtube-канал, на котором уже свыше полумиллиона подписчиков, а студентами академии стали более 10 тысяч человек.

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Варвара Воронова © Вечерние ведомости
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