Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку спустя всего 45 дней со дня назначения
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Лиз Трасс сообщила об уходе с постов лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании. С момента её назначения на должность британского премьер-министра прошло всего лишь 45 дней.
Слухи об отставке Трасс ходили последние несколько дней на фоне скандала с инфляцией из-за того, что Трасс решила снизить налоги для жителей королевства.
Предыдущий премьер Борис Джонсон ушел в отставку из-за скандала и пьяных домогательств его протеже, бывшего заместителя главы МИДа Криса Пинчера. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Слухи об отставке Трасс ходили последние несколько дней на фоне скандала с инфляцией из-за того, что Трасс решила снизить налоги для жителей королевства.
Предыдущий премьер Борис Джонсон ушел в отставку из-за скандала и пьяных домогательств его протеже, бывшего заместителя главы МИДа Криса Пинчера. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
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