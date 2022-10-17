Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку спустя всего 45 дней со дня назначения

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Лиз Трасс сообщила об уходе с постов лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании. С момента её назначения на должность британского премьер-министра прошло всего лишь 45 дней.Слухи об отставке Трасс ходили последние несколько дней на фоне скандала с инфляцией из-за того, что Трасс решила снизить налоги для жителей королевства.Предыдущий премьер Борис Джонсон ушел в отставку из-за скандала и пьяных домогательств его протеже, бывшего заместителя главы МИДа Криса Пинчера. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2019 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.