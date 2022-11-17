В Турции в результате землетрясения пострадали более двух десятков человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5.9. По предварительным данным, пострадали 22 человека, сообщил в соцсетях министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Как сообщают местные СМИ, он выпрыгнул с балкона.О погибших не сообщается.По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC. Эпицентр располагался в 14 км к юго-востоку от города Дюздже.На этой неделе землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Оно стало одним из самых разрушительных в истории страны — погибли 268 человек.. Позже министр здравоохранения Турции сообщил, что число пострадавших в результате землетрясения возросло до 35.