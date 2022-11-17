В Турции в результате землетрясения пострадали более двух десятков человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5.9. По предварительным данным, пострадали 22 человека, сообщил в соцсетях министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Как сообщают местные СМИ, он выпрыгнул с балкона.
О погибших не сообщается.
По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC. Эпицентр располагался в 14 км к юго-востоку от города Дюздже.
На этой неделе землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии. Оно стало одним из самых разрушительных в истории страны — погибли 268 человек.
Обновлено. Позже министр здравоохранения Турции сообщил, что число пострадавших в результате землетрясения возросло до 35.
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