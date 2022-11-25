В Австрии прекращено движение поездов из-за общенациональной забастовки железнодорожников
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Австрии проходит общенациональная забастовка работников железных дорог, сообщается на сайте австрийских профсоюзов.
Забастовка началась в ночь на понедельник 28 ноября и продлится до полуночи. Движение поездов прекращено по всей стране, также прервано сообщение с соседними государствами.
По данным профсоюза, на работу не вышли около 50 тыс. сотрудников «Австрийских железных дорог».
Работники требуют повысить заработную плату на €400. В Палате экономики Австрии, которая представляет интересы работодателя, согласились повысить зарплаты только на €200 с выплатой разового бонуса в размере тысячи евро. Однако такие условия профсоюз не устроили и в ходе пятого раунда переговоров, который состоялся в воскресенье, они объявили о забастовке.
Пассажиров уведомили, что купленные билеты будут действительны до 5 декабря.
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