В Австрии прекращено движение поездов из-за общенациональной забастовки железнодорожников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Австрии проходит общенациональная забастовка работников железных дорог, сообщается на сайте австрийских профсоюзов.Забастовка началась в ночь на понедельник 28 ноября и продлится до полуночи. Движение поездов прекращено по всей стране, также прервано сообщение с соседними государствами.По данным профсоюза, на работу не вышли около 50 тыс. сотрудников «Австрийских железных дорог».Работники требуют повысить заработную плату на €400. В Палате экономики Австрии, которая представляет интересы работодателя, согласились повысить зарплаты только на €200 с выплатой разового бонуса в размере тысячи евро. Однако такие условия профсоюз не устроили и в ходе пятого раунда переговоров, который состоялся в воскресенье, они объявили о забастовке.Пассажиров уведомили, что купленные билеты будут действительны до 5 декабря.