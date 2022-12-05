В России произошел третий за сутки взрыв газа в жилом доме
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным источника агентства, на проспекте Дзержинского на втором этаже в четвертом подъезде дома №45 «произошел хлопок газовоздушной смеси», обрушились две межквартирные перегородки, начался пожар на площади около 30 квадратных метров.
По предварительной информации, никто не пострадал. Информация уточняется.
Это третий за сутки случай взрыва газа в жилом доме.
Вечером 4 декабря прогремел взрыв в Нижневартовске. Предположительно, взорвался газовый баллон, погибли люди.
Утром 5 декабря в МЧС сообщили о взрыве газа в жилом доме в Ярославле.
После трагедии в Нижневартовске в России намерены провести внеплановые проверки газонаполнительных станций. Об этом сообщили в руководстве МЧС.
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