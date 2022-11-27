После взрыва в Нижневартовске семь человек объявлены пропавшими без вести
Россия и мир
Фото: МЧС России
После взрыва в жилом доме Нижневартовска семь человек объявлены пропавшими без вести.
«По уточненной информации, официально подтверждена гибель 1 человека, он опознан. Ещё 7 объявлены пропавшими: 5 человек не опознаны, еще 2 могут находиться под завалами», — говорится в сообщении администрации города.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва в жилом доме в Нижневартовске шесть человек погибли, 15 пострадали.
Губернатор Югры Наталья Комарова и глава МЧС России Александр Куренков провели на месте происшествия экстренное совещание.
«Пострадавшие получат единовременную помощь в 100 тысяч рублей на семью. При наличии травм сумма поддержки варьируется от 100 до 500 тысяч. В случае гибели родственника, семье выплатят 1 млн рублей», — сообщили в мэрии.
На месте происшествия в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 200 человек и 55 единиц техники.
Также главой региона поручено всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов, заявили в администрации.
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