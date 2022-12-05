После взрыва в Нижневартовске в России проведут внеплановые проверки газонаполнительных станций
Россия и мир
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска
После трагедии в Нижневартовске в России намерены провести внеплановые проверки газонаполнительных станций. Об этом сообщили в руководстве МЧС.
«Есть предложение инициировать через органы прокуратуры проведение внеплановых проверок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов совместно с Ростехнадзором», — заявил заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский в ходе совещания с руководителем ведомства в Нижневартовске. По его словам, проверку готовятся провести в ближайшее время.
Глава МЧС Александр Куренков согласился с предложением, добавив, что трагедия в Нижневартовске — это уже второй подобный случай за последнее время (первый был на Сахалине).
Также глава ведомства озвучил предварительную причину взрыва в Нижневартовске. По его словам, взрыв в негазифицированном доме произошел после разгерметизации одного из газовых баллонов.
Напомним, вечером 4 декабря в результате взрыва в жилом доме в Нижневартовске шесть человек погибли, 15 пострадали.
Спасатели продолжают разбирать завалы. По их данным, завал непростой, обрушения разбирают, начиная с крыши и спускаются поэтажно. Для безопасности спасатели закрепляют нависающие конструкции. Работа осложнена низкой температурой (-23 градуса) и сложными погодными условиями, сообщили в экстренных службах.
Пострадавшим и жильцам дома психологическую помощь оказывают психологи МЧС России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Газовый баллон взорвался в квартире в Екатеринбурге
05 декабря 2022
05 декабря 2022
Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
03 декабря 2022
03 декабря 2022