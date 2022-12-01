МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в Ярославле
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
В Ярославле в 6 утра 5 декабря в жилом доме на ул. Кузнецова взорвался газ, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.
Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей. По данным ведомства, есть пострадавшие. Сколько именно, не уточнятся. В мэрии сообщили, что госпитализирован пожилой мужчина.
В пункте временного размещения находятся 19 человек.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в СК.
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