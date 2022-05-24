Россия предложила Северной Корее вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Россия предложила КНДР свои вакцины, тест-системы и лекарства для борьбы с эпидемией коронавируса. Также РФ предложила командировать своих специалистов. Ответа от Северной Кореи пока нет, пишут РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в КНДР.
В посольстве отметили, что корейские власти за помощью к РФ не обращались, это была инициатива российской стороны.
Напомним, Северная Корея 12 мая объявила о «первых случаях» заражения коронавирусом. Власти назвали ситуацию «неожиданной и чрезвычайной», так как страна «надежно защищалась более двух лет». По всей стране был объявлен локдаун и строгая изоляция, чтобы не допустить распространение вируса.
По данным на конец апреля-30 мая, общее число больных с повышенной температурой в стране составило около 3,64 миллиона человек, из них почти 95% уже выздоровели. Общее число жертв (по данным на 31 мая) — 70 человек.
В посольстве отметили, что корейские власти за помощью к РФ не обращались, это была инициатива российской стороны.
Напомним, Северная Корея 12 мая объявила о «первых случаях» заражения коронавирусом. Власти назвали ситуацию «неожиданной и чрезвычайной», так как страна «надежно защищалась более двух лет». По всей стране был объявлен локдаун и строгая изоляция, чтобы не допустить распространение вируса.
По данным на конец апреля-30 мая, общее число больных с повышенной температурой в стране составило около 3,64 миллиона человек, из них почти 95% уже выздоровели. Общее число жертв (по данным на 31 мая) — 70 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».