Власти КНДР официально объявили о «первых случаях» заражения COVID-19, в стране введен локдаун
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Северная Корея в четверг 12 мая объявила о «первых случаях» заражения коронавирусом. Власти назвали ситуацию «неожиданной и чрезвычайной», так как страна «надежно защищалась более двух лет». По всей стране объявлен локдаун и строгая изоляция, чтобы не допустить распространение вируса, сообщает южнокорейское издание Yonhap.
Власти КНДР провели экстренное заседание политбюро с участием Ким Чен Ына. Во время заседания чиновникам поручили ввести строгие антиковидные меры в городах.
Случаи заражения вариантом «омикрон» были выявлены в Пхеньяне, анализы у жителей взяли 8 мая. Сколько именно людей заразилось, не сообщается.
Агентство Yonhap предполагает, что власти КНДР «пока воздержатся» от ядерных испытаний и сосредоточатся на антивирусных мерах, в том числе обратятся за международной помощью. Издание со ссылкой на источники сообщает, что распространение вируса могло быть связано с массовыми шествиями во время национальных торжественных мероприятий.
Власти КНДР провели экстренное заседание политбюро с участием Ким Чен Ына. Во время заседания чиновникам поручили ввести строгие антиковидные меры в городах.
Случаи заражения вариантом «омикрон» были выявлены в Пхеньяне, анализы у жителей взяли 8 мая. Сколько именно людей заразилось, не сообщается.
Агентство Yonhap предполагает, что власти КНДР «пока воздержатся» от ядерных испытаний и сосредоточатся на антивирусных мерах, в том числе обратятся за международной помощью. Издание со ссылкой на источники сообщает, что распространение вируса могло быть связано с массовыми шествиями во время национальных торжественных мероприятий.
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