В Канаде намерены на законодательном уровне запретить короткоствольное оружие
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Правительство Канады представило законопроект о введении «национального запрета» на продажу и покупку короткоствольного оружия (пистолетов и револьверов), сообщает Reuters.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что насилие с применением огнестрельного оружия в стране растет. «Если мы не будем действовать решительно и быстро, ситуация будет становиться все хуже и хуже, и противостоять ей будет все труднее», — сказал он.
В министерстве общественной безопасности Канады заявили, что в стране насчитывается около 1 млн пистолетов, что значительно больше, чем десять лет назад.
Законопроект, в том числе, предлагает запретить выдачу лицензии на владение огнестрельным оружием тем, кто причастен к домашнему насилию. Кроме того, планируется запретить магазины для пистолетов, вмещающих более пяти пуль, и ужесточить уголовное наказание за незаконный оборот оружия.
Законопроект также предлагает регулировать использование «поддельного оружия», которое выглядит как настоящее. В Канадской полицейской ассоциации заявили, что это стало «большой проблемой», так как в экстренной ситуации отличить настоящее оружие от поддельного практически невозможно.
Законопроект подразумевает ряд исключений (например, для спортивных стрелков, олимпийских спортсменов и охранников). Канадцам, у которых уже есть пистолеты, будет разрешено оставить их себе. Если парламент утвердит законопроект, мораторий должен вступить в силу осенью этого года.
В апреле 2020 года правительство Канады запретило 1500 видов боевого или штурмового огнестрельного оружия (после стрельбы в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 23 человека).
Напомним, 25 мая больше 20 человек погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд на юге Техаса в США. На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
26 мая полиция города Ричардсон, расположенного в Техасе, задержала ученика средней школы. В машине, которой он пользовался, был обнаружен «предмет, похожий на АК-47, и копия винтовки AR-15 Orbeez».
30 мая в Оклахоме в результате стрельбы погибла 39-летняя женщина, еще семь человек, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что насилие с применением огнестрельного оружия в стране растет. «Если мы не будем действовать решительно и быстро, ситуация будет становиться все хуже и хуже, и противостоять ей будет все труднее», — сказал он.
В министерстве общественной безопасности Канады заявили, что в стране насчитывается около 1 млн пистолетов, что значительно больше, чем десять лет назад.
Законопроект, в том числе, предлагает запретить выдачу лицензии на владение огнестрельным оружием тем, кто причастен к домашнему насилию. Кроме того, планируется запретить магазины для пистолетов, вмещающих более пяти пуль, и ужесточить уголовное наказание за незаконный оборот оружия.
Законопроект также предлагает регулировать использование «поддельного оружия», которое выглядит как настоящее. В Канадской полицейской ассоциации заявили, что это стало «большой проблемой», так как в экстренной ситуации отличить настоящее оружие от поддельного практически невозможно.
Законопроект подразумевает ряд исключений (например, для спортивных стрелков, олимпийских спортсменов и охранников). Канадцам, у которых уже есть пистолеты, будет разрешено оставить их себе. Если парламент утвердит законопроект, мораторий должен вступить в силу осенью этого года.
В апреле 2020 года правительство Канады запретило 1500 видов боевого или штурмового огнестрельного оружия (после стрельбы в провинции Новая Шотландия, в результате которой погибли 23 человека).
Напомним, 25 мая больше 20 человек погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд на юге Техаса в США. На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
26 мая полиция города Ричардсон, расположенного в Техасе, задержала ученика средней школы. В машине, которой он пользовался, был обнаружен «предмет, похожий на АК-47, и копия винтовки AR-15 Orbeez».
30 мая в Оклахоме в результате стрельбы погибла 39-летняя женщина, еще семь человек, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.
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