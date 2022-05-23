Стрельба в начальной школе в Техасе: погибли 19 детей и 2 взрослых
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По меньшей мере, 19 детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд на юге Техаса, сообщает CNN со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
По официальным данным департамента, подозреваемый, 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, ликвидирован прибывшими на место полицейскими.
Преступник действовал в одиночку. Полиция сообщает, что у стрелка был бронежилет, рюкзак и оружие (предположительно винтовка). Также, по данным полиции, до нападения на школу Рамос выстрелил в свою бабушку, она находится в критическом состоянии.
В местные больницы поступили 14 пострадавших детей и два взрослых.
CNN со ссылкой на источники сообщает, что стрелок предположительно работал в местном ресторане (несколько часов в дневную смену) и «в основном держался особняком». В аккаунте в соцсетях, который связывают со стрелком, за три дня до стрельбы в школе была опубликована фотография двух винтовок, пишет издание.
На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Он распорядился приспустить флаги в память о погибших, сообщил Белый дом.
По официальным данным департамента, подозреваемый, 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, ликвидирован прибывшими на место полицейскими.
Преступник действовал в одиночку. Полиция сообщает, что у стрелка был бронежилет, рюкзак и оружие (предположительно винтовка). Также, по данным полиции, до нападения на школу Рамос выстрелил в свою бабушку, она находится в критическом состоянии.
В местные больницы поступили 14 пострадавших детей и два взрослых.
CNN со ссылкой на источники сообщает, что стрелок предположительно работал в местном ресторане (несколько часов в дневную смену) и «в основном держался особняком». В аккаунте в соцсетях, который связывают со стрелком, за три дня до стрельбы в школе была опубликована фотография двух винтовок, пишет издание.
На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Он распорядился приспустить флаги в память о погибших, сообщил Белый дом.
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