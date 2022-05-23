Полиция Техаса задержала школьника, в его машине нашли оружие
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Полиция города Ричардсон, расположенного в Техасе, сообщила о задержании ученика средней школы. В машине, которой он пользовался, было обнаружено оружие. Это произошло на следующий день после стрельбы в школе в городе Ювалд на юге Техаса.
Как сообщила городская полиция в Twitter, сигнал подали очевидцы, которые заметили на улице «мужчину с предметом, похожим на винтовку», он направлялся к школе Беркнера. Полиция выяснила, что «мужчина» — это несовершеннолетний школьник. Оружия у него не нашли, однако позже полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался подозреваемый, в машине был «предмет, похожий на АК-47, и копия винтовки AR-15 Orbeez».
Ученик был задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия на школьной территории, говорится в сообщении полиции.
Ранее в результате стрельбы в городе Ювалд на юге Техаса погибли 19 детей и двое взрослых. Подозреваемый, 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, был ликвидирован прибывшими на место полицейскими.
По данным СМИ, Рамос приобрел две винтовки 22 мая — через несколько дней после своего 18-летия. На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал «бросить вызов оружейному лобби».
Как сообщила городская полиция в Twitter, сигнал подали очевидцы, которые заметили на улице «мужчину с предметом, похожим на винтовку», он направлялся к школе Беркнера. Полиция выяснила, что «мужчина» — это несовершеннолетний школьник. Оружия у него не нашли, однако позже полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался подозреваемый, в машине был «предмет, похожий на АК-47, и копия винтовки AR-15 Orbeez».
Ученик был задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия на школьной территории, говорится в сообщении полиции.
Ранее в результате стрельбы в городе Ювалд на юге Техаса погибли 19 детей и двое взрослых. Подозреваемый, 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, был ликвидирован прибывшими на место полицейскими.
По данным СМИ, Рамос приобрел две винтовки 22 мая — через несколько дней после своего 18-летия. На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал «бросить вызов оружейному лобби».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».