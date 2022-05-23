Полиция Техаса задержала школьника, в его машине нашли оружие

10.34 Четверг, 26 мая 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Полиция города Ричардсон, расположенного в Техасе, сообщила о задержании ученика средней школы. В машине, которой он пользовался, было обнаружено оружие. Это произошло на следующий день после стрельбы в школе в городе Ювалд на юге Техаса.

Как сообщила городская полиция в Twitter, сигнал подали очевидцы, которые заметили на улице «мужчину с предметом, похожим на винтовку», он направлялся к школе Беркнера. Полиция выяснила, что «мужчина» — это несовершеннолетний школьник. Оружия у него не нашли, однако позже полицейские обнаружили автомобиль, которым пользовался подозреваемый, в машине был «предмет, похожий на АК-47, и копия винтовки AR-15 Orbeez».

Ученик был задержан, ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия на школьной территории, говорится в сообщении полиции.

Ранее в результате стрельбы в городе Ювалд на юге Техаса погибли 19 детей и двое взрослых. Подозреваемый, 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, был ликвидирован прибывшими на место полицейскими.

По данным СМИ, Рамос приобрел две винтовки 22 мая — через несколько дней после своего 18-летия. На брифинге после происшествия президент США Джо Байден призвал «бросить вызов оружейному лобби».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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