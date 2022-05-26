В больницах Мадрида начали тестировать на вирус оспы обезьян, во Франции сделали первые прививки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
С понедельника, 30 мая, в пяти больницах Мадрида начинают тестировать на вирус оспы обезьян. Об этом пишет газета Vanguardia.
ПЦР-тесты будут делать для «облегчения диагностики» и в целях контроля распространения вируса. Результаты тесты будут передавать в главное управление общественного здравоохранения страны, пишет издание.
Между тем, во Франции тем, кто контактировал с заболевшими, рекомендовали делать прививки. Первые два пациента были вакцинированы 27 мая в Париже, сообщает Le Parisien.
По данным издания, Высшее управление здравоохранения Франции рекомендует «очень целенаправленную вакцинацию» для людей из «группы риска», которые были в близком контакте с заразившимся. Делать прививку рекомендуется «в течение четырех дней после контакта и не более чем через 14 дней по схеме с двумя дозами» (или тремя для лиц с ослабленным иммунитетом) с интервалом в 28 дней, пишет издание. По данным органов здравоохранения, во Франции зарегистрировано 16 случаев заражения оспой обезьян (12 были зарегистрированы в парижском регионе Иль-де-Франс).
Случаи заражения человека оспой обезьян зафиксированы более чем в 20 странах.
Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что вспышка оспы обезьян за пределами стран Африки не потребует срочной массовой вакцинации. В организации отметили, что контролировать распространение заболевания поможет соблюдение правил личной гигиены.
ПЦР-тесты будут делать для «облегчения диагностики» и в целях контроля распространения вируса. Результаты тесты будут передавать в главное управление общественного здравоохранения страны, пишет издание.
Между тем, во Франции тем, кто контактировал с заболевшими, рекомендовали делать прививки. Первые два пациента были вакцинированы 27 мая в Париже, сообщает Le Parisien.
По данным издания, Высшее управление здравоохранения Франции рекомендует «очень целенаправленную вакцинацию» для людей из «группы риска», которые были в близком контакте с заразившимся. Делать прививку рекомендуется «в течение четырех дней после контакта и не более чем через 14 дней по схеме с двумя дозами» (или тремя для лиц с ослабленным иммунитетом) с интервалом в 28 дней, пишет издание. По данным органов здравоохранения, во Франции зарегистрировано 16 случаев заражения оспой обезьян (12 были зарегистрированы в парижском регионе Иль-де-Франс).
Случаи заражения человека оспой обезьян зафиксированы более чем в 20 странах.
Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что вспышка оспы обезьян за пределами стран Африки не потребует срочной массовой вакцинации. В организации отметили, что контролировать распространение заболевания поможет соблюдение правил личной гигиены.
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