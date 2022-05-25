В аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза оспы обезьян
Россия и мир
Фото: пресс-центр международного аэропорта Красноярск/kja.aero
В международном аэропорту «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского прошли тактические учения в целях предотвратить распространение оспы обезьян и других опасных инфекций в случае их завоза. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По легенде, на борту воздушного судна CRJ-200, прибывшего из Доминиканской Республики (где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по холере) находился пассажир с симптомами болезни. Командир воздушного судна при посадке сообщил об этом диспетчеру. Далее сотрудники аэропорта отработали схему оповещения различных служб, а также порядок их взаимодействия. В ходе учений самолет был транспортирован на санитарную стоянку, груз и багаж были сняты и продезинфицированы, все отходы с борта уничтожены. «Контактные лица» были помещены в карантин.
Учения были организованы управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В них приняли участие, помимо сотрудников аэропорта, санврачи, полицейские, представители таможенного контроля.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Красноярска усилили санитарно-карантинный контроль.
Напомним, 24 мая в Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза оспы обезьян в Россию как низкую.
Сегодня органы здравоохранения Финляндии сообщили о подозрении на первый в стране случай заболевания оспой обезьян.
По легенде, на борту воздушного судна CRJ-200, прибывшего из Доминиканской Республики (где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по холере) находился пассажир с симптомами болезни. Командир воздушного судна при посадке сообщил об этом диспетчеру. Далее сотрудники аэропорта отработали схему оповещения различных служб, а также порядок их взаимодействия. В ходе учений самолет был транспортирован на санитарную стоянку, груз и багаж были сняты и продезинфицированы, все отходы с борта уничтожены. «Контактные лица» были помещены в карантин.
Учения были организованы управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В них приняли участие, помимо сотрудников аэропорта, санврачи, полицейские, представители таможенного контроля.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Красноярска усилили санитарно-карантинный контроль.
Напомним, 24 мая в Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза оспы обезьян в Россию как низкую.
Сегодня органы здравоохранения Финляндии сообщили о подозрении на первый в стране случай заболевания оспой обезьян.
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