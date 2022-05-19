В Якутске пожар на мусорном полигоне тушат четвёртый день
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Якутске четвёртый день горит полигон ТКО на Вилюйском тракте, потушить его пока не удается.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии, по состоянию на утро 27 мая площадь горения составляет 0,2 га, количество техники для тушения увеличили до 14 единиц. Техника работает круглосуточно.
О пожаре на полигоне стало известно 24 мая, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Местные власти сообщали об угрозе распространения огня на лесную зону.
Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возгорания.
Напомним, ранее в нескольких районах Якутска ввели режим ЧС из-за паводка, сообщалось о подтоплении десятков домов.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии, по состоянию на утро 27 мая площадь горения составляет 0,2 га, количество техники для тушения увеличили до 14 единиц. Техника работает круглосуточно.
О пожаре на полигоне стало известно 24 мая, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Местные власти сообщали об угрозе распространения огня на лесную зону.
Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возгорания.
Напомним, ранее в нескольких районах Якутска ввели режим ЧС из-за паводка, сообщалось о подтоплении десятков домов.
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