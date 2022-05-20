В нескольких районах Якутска ввели режим ЧС из-за паводка, подтоплены больше 60 домов
Россия и мир
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)/14.mchs.gov.ru
В нескольких районах Якутска из-за паводка оказались подтопленными десятки дворов и жилых домов, местные власти принимают экстренные меры.
По данным на утро 24 мая, в результате заторных явлений на реке Лена подтоплено 105 придомовых территорий, в том числе 64 жилых дома, с населением 317 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее, в понедельник, глава ГО «Город Якутск» Евгений Григорьев сообщил о напряжённой обстановке в Тулагино-Кильдямском наслеге (административно-территориальная единица в Якутии – прим ред.) и в Промышленном округе, где был отмечен подъем уровня паводковых вод, затоплены дороги. «В связи с этим, мною принято решение о введении режима ЧС локального характера на данных территориях», — написал Григорьев в телеграм-канале.
Сообщается, что на местах развернуты пункты временного размещения с предоставлением горячего питания. Также, по данным МЧС, за сутки проведено 5 подрывов на реке Лена, что замедлило рост уровня воды. На наиболее уязвимых местах возводят временные дамбы. Сообщается, что оценочные комиссии уже подсчитывают нанесенный паводком ущерб.
Также во вторник, 24 мая, якутские СМИ сообщили о крупном пожаре на свалке по Вилюйскому тракту, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По поручению Евгения Григорьева, были подняты по тревоге оперативные службы города.
По данным на утро 24 мая, в результате заторных явлений на реке Лена подтоплено 105 придомовых территорий, в том числе 64 жилых дома, с населением 317 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее, в понедельник, глава ГО «Город Якутск» Евгений Григорьев сообщил о напряжённой обстановке в Тулагино-Кильдямском наслеге (административно-территориальная единица в Якутии – прим ред.) и в Промышленном округе, где был отмечен подъем уровня паводковых вод, затоплены дороги. «В связи с этим, мною принято решение о введении режима ЧС локального характера на данных территориях», — написал Григорьев в телеграм-канале.
Сообщается, что на местах развернуты пункты временного размещения с предоставлением горячего питания. Также, по данным МЧС, за сутки проведено 5 подрывов на реке Лена, что замедлило рост уровня воды. На наиболее уязвимых местах возводят временные дамбы. Сообщается, что оценочные комиссии уже подсчитывают нанесенный паводком ущерб.
Также во вторник, 24 мая, якутские СМИ сообщили о крупном пожаре на свалке по Вилюйскому тракту, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По поручению Евгения Григорьева, были подняты по тревоге оперативные службы города.
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