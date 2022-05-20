В Санкт-Петербурге отменили обязательный масочный режим с 27 мая
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым обязательный масочный режим приостанавливается.
«Действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также, на основании предписания главного санврача по Санкт-Петербургу, с 27 мая снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей массовых мероприятий (спортивных, культурных, зрелищных, выставочных, торжественных, досуговых и других). Ранее было установлено ограничение в 2000 человек.
Напомним, 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию», в соответствии с которой граждане и представители бизнеса могут получить компенсации за выплаченные штрафы. По словам Собянина, административные взыскания уже помогли «бороться с ковидной заразой», но сегодня эта опасность прошла, появились другие вызовы, в том числе падение реальных доходов граждан.
«Действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также, на основании предписания главного санврача по Санкт-Петербургу, с 27 мая снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей массовых мероприятий (спортивных, культурных, зрелищных, выставочных, торжественных, досуговых и других). Ранее было установлено ограничение в 2000 человек.
Напомним, 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию», в соответствии с которой граждане и представители бизнеса могут получить компенсации за выплаченные штрафы. По словам Собянина, административные взыскания уже помогли «бороться с ковидной заразой», но сегодня эта опасность прошла, появились другие вызовы, в том числе падение реальных доходов граждан.
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