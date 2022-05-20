Мэр Москвы Собянин объявил о «ковидной амнистии», гражданам компенсируют штрафы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о «ковидной амнистии». В столице прекратят взыскивать штрафы за нарушение ковидных ограничений, а также выплатят гражданам и бизнесу субсидии для компенсации уже уплаченных штрафов.
«Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует», — написал мэр. Он добавил, что административные взыскания уже помогли «бороться с ковидной заразой», но сегодня эта опасность прошла, появились другие вызовы, в том числе падение реальных доходов граждан.
По решению Собянина, «ковидная амнистия» подразумевает, что власти Москвы:
- прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений (имеются в виду любые нарушения, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19);
- выплатят субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
Для получения субсидий граждане, ИП и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года (с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа).
Собянин подчеркнул, что в общей сложности будет прекращено взыскание или возвращено порядка 13,6 млрд рублей.
Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.
«Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует», — написал мэр. Он добавил, что административные взыскания уже помогли «бороться с ковидной заразой», но сегодня эта опасность прошла, появились другие вызовы, в том числе падение реальных доходов граждан.
По решению Собянина, «ковидная амнистия» подразумевает, что власти Москвы:
- прекратят взыскивать назначенные, но не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений (имеются в виду любые нарушения, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19);
- выплатят субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
Для получения субсидий граждане, ИП и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года (с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа).
Собянин подчеркнул, что в общей сложности будет прекращено взыскание или возвращено порядка 13,6 млрд рублей.
Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.
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