Юрий Шевчук: «В России у нас, кажется, концертная деятельность подходит к концу»
Россия и мир
Фото: nakanune.ru
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в радиоэфире программы «Гостиный двор» заявил, что в России концертная деятельность группы «подходит к концу». Он надеется, что это временно.
По словам музыканта, ситуация с концертами группы в России напряженная. Концерты в Тюмени «перенесли до лучших времен», отменили в Кургане, Магнитогорске и Челябинске. В разговоре с ведущим Шевчук предложил позвать группу выступать в Израиль. «Приглашайте нас в Израиль, тем более что в России у нас, кажется, концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь», — отметил Шевчук, добавив, что группа с удовольствием примет приглашение и сыграет на стадионе или другой большой площадке.
«Мы поём для всех, для меня человек — это ценность и неважно, где он живет», — сказал музыкант. По его словам, терять слушателей неприятно, но при этом каждый человек сам решает, чьим творчеством вдохновляться и интересоваться.
Позже в официальной группе «ДДТ» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что группа намерена продолжить концертную деятельность в России. «Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь», — говорится в сообщении.
Напомним, на Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе 18 мая. На концерте со сцены он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. По словам продюсера группы Радмира Усаева, силовики пришли к Шевчуку в гримерку сразу после концерта и говорили с ним в течение часа.
В конце апреля концерт группы ДДТ был отменен в Тюмени после того, как Шевчук отказался играть в зале с символикой «Z».
По словам музыканта, ситуация с концертами группы в России напряженная. Концерты в Тюмени «перенесли до лучших времен», отменили в Кургане, Магнитогорске и Челябинске. В разговоре с ведущим Шевчук предложил позвать группу выступать в Израиль. «Приглашайте нас в Израиль, тем более что в России у нас, кажется, концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь», — отметил Шевчук, добавив, что группа с удовольствием примет приглашение и сыграет на стадионе или другой большой площадке.
«Мы поём для всех, для меня человек — это ценность и неважно, где он живет», — сказал музыкант. По его словам, терять слушателей неприятно, но при этом каждый человек сам решает, чьим творчеством вдохновляться и интересоваться.
Позже в официальной группе «ДДТ» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что группа намерена продолжить концертную деятельность в России. «Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь», — говорится в сообщении.
Напомним, на Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе 18 мая. На концерте со сцены он высказался о родине, президенте и патриотизме, а также раскритиковал происходящее на Украине. По словам продюсера группы Радмира Усаева, силовики пришли к Шевчуку в гримерку сразу после концерта и говорили с ним в течение часа.
В конце апреля концерт группы ДДТ был отменен в Тюмени после того, как Шевчук отказался играть в зале с символикой «Z».
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