На музыканта Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию армии после концерта в Уфе

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол за дискредитацию российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Причиной стали его высказывания на концерте о родине, президенте и патриотизме.О том, что к музыканту в гримерку пришли силовики, сообщил продюсер группы Радмир Усаев .«Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука», — сообщил в соцсетях продюсер.Концерт проходил 18 мая на «Уфа-Арене».В конце апреля концерт группы «ДДТ» был отменен в Тюмени после того, как Шевчук отказался играть в зале с символикой «Z».