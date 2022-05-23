В Госсовете Крыма предложили убрать английский язык из школьной программы, в Госдуме возразили
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что изучение английского языка в школе – вопрос спорный. По его мнению, английский можно исключить из школьной программы и вместо этого «изучать свои языки», пишет ТАСС.
«Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал Константинов, подчеркнув дискуссионность вопроса об изучении языков в школе. Он полагает, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно». «Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — цитирует ТАСС спикера.
При этом Константинов сказал, что не изучал английский в школе, но освоил его за два года, когда появилась необходимость для бизнеса.
Между тем, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что предложение Константинова «не просто сомнительное, но и очень опасное».
«Напротив, нам надо брать все лучшее, что есть в мире, не уподобляясь пещерному варварству некоторых "соседей"», — написал депутат в телеграм-канале. Он отметил, что российская научная лингвистическая школа — одна из сильнейших, поэтому ее «надо ценить, развивать, а не запрещать».
Добавим также, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о солидарности всех фракций в вопросе выхода России из Болонской системы. Депутаты, по его словам, поддерживают позицию министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который заявил, что Россия будет развивать собственную систему высшего образования. В ведомстве намерены отказаться от Болонской системы.
«Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал Константинов, подчеркнув дискуссионность вопроса об изучении языков в школе. Он полагает, что «тупое следование за чужой цивилизацией опасно». «Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — цитирует ТАСС спикера.
При этом Константинов сказал, что не изучал английский в школе, но освоил его за два года, когда появилась необходимость для бизнеса.
Между тем, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что предложение Константинова «не просто сомнительное, но и очень опасное».
«Напротив, нам надо брать все лучшее, что есть в мире, не уподобляясь пещерному варварству некоторых "соседей"», — написал депутат в телеграм-канале. Он отметил, что российская научная лингвистическая школа — одна из сильнейших, поэтому ее «надо ценить, развивать, а не запрещать».
Добавим также, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о солидарности всех фракций в вопросе выхода России из Болонской системы. Депутаты, по его словам, поддерживают позицию министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который заявил, что Россия будет развивать собственную систему высшего образования. В ведомстве намерены отказаться от Болонской системы.
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