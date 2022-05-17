Володин: все фракции Госдумы поддерживают идею о выходе из Болонской системы
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о солидарности всех фракций в вопросе выхода России из Болонской системы.
«У всех есть понимание, что нам нужно выходить из Болонской системы», — сказал Володин, отметив, что этот вопрос обсуждали в профильном комитете, депутаты поддерживают позицию министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Ранее министр заявил, что Россия будет развивать собственную систему высшего образования. В ведомстве намерены отказаться от Болонской системы.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента»,— сказал министр (цитата по «Коммерсанту»).
«У всех есть понимание, что нам нужно выходить из Болонской системы», — сказал Володин, отметив, что этот вопрос обсуждали в профильном комитете, депутаты поддерживают позицию министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Ранее министр заявил, что Россия будет развивать собственную систему высшего образования. В ведомстве намерены отказаться от Болонской системы.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента»,— сказал министр (цитата по «Коммерсанту»).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».