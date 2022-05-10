В Минобороны сообщили, что «Z» и «V» не являются официальными воинскими символами
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Евгения Ступина
Депутат Московской городской Думы Евгений Ступин получил ответ на свой запрос в Минобороны о значении и применении букв «Z» и «V».
«Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», — сообщил депутат в телеграм-канале, процитировав ответ министерства.
В опубликованном депутатом документе также указано, что «в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно воспринимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими». Документ подписан замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ С. Гусевым.
«Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах», — отметил депутат.
Напомним, 27 апреля на организацию-издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ) за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой Z. Суд по этому делу назначен на 3 июня.
«Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», — сообщил депутат в телеграм-канале, процитировав ответ министерства.
В опубликованном депутатом документе также указано, что «в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно воспринимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими». Документ подписан замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ С. Гусевым.
«Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах», — отметил депутат.
Напомним, 27 апреля на организацию-издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ) за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой Z. Суд по этому делу назначен на 3 июня.
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