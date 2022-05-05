Правозащитники сообщили о 17 случаях, когда суды в России прекратили дела о дискредитации армии

14.12 Пятница, 13 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Правозащитники проекта «Сетевые свободы» проанализировали акты российских судов по делам о дискредитации ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП) и назвали основания, по которым суды прекратили производства.

По данным проекта, на данный момент известно минимум о 17-ти таких постановлениях. Юристы привели в пример несколько показательных случаев:

7 марта. Брянская область. Суражский суд прекратил дело женщины, которая была задержана за демонстрацию плаката с надписью «Нет [Роскомнадзор]». Суд посчитал, что умысел местной жительницы «был направлен на публичное отрицание военных действий, как таковых, не связанных прямо со специальной воинской операцией ВС РФ на территории Украины».

14 марта. Липецк. Женщину задержали за плакат с надписью «Нет [Роскомнадзор], алчность отравила души людей, разделила мир ненавистью, ввергла нас в страдание и кровопролитие». Советский суд Липецка решил, что «сам по себе плакат, изъятый у К., с учётом обстоятельств произошедших событий, а именно, отсутствия со стороны К. каких-либо действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ <…>, бесспорно не свидетельствует о совершении ею состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ». Дело было прекращено. (Позже Липецкий областной суд отказал полиции в жалобе на это решение).

16 марта. Уфа. Кировский суд Уфы посчитал, что на значке с фразой «Нет [Роскомнадзор]!» написан призыв против абстрактной войны, безотносительно к какой-либо стране или народу. Кроме того, суд посчитал, что высказывание «Слава России и Украине слава!» также не порочит Вооруженные силы России и не направлено против спецоперации на территории Украины, а также против России, Украины и народов этих стран.

20 апреля. Киров. Октябрьский суд Кирова отказался рассматривать протоколы за то, что один местный житель разместил на рюкзаке зеленую ленточку, а другая повязала такую же ленточку на волосы.

27 апреля. Красноярск. Красноярский краевой суд отменил постановление и прекратил дело в отношении местной жительницы, которая написала на снегу «Нет [Роскомнадзор]». Ее обвиняли «в подрыве доверия к специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР».

Напомним, 5 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело по статье о «дискредитации вооруженных сил» в отношении петербуржца, который вышел на Исаакиевскую площадь с двумя плакатами в руках. На них было написано «Иконы мироточат» и «И ты попробуй». В тот же день Куйбышевский суд Санкт-Петербурга прекратил дело о дискредитации ВС в отношении местного жителя, который вышел на Невский проспект с плакатом, содержащим фразы из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

По административной статье о дискредитации армии, по данным правозащитников, в России за последние месяцы возбуждено почти 2 тысячи дел. В Свердловской области с марта по этой статье возбудили 28 «административок», а в совокупности по Уралу (куда входят также Челябинская, Тюменская, Курганская области, ХМАО и ЯНАО) количество таких дел зафиксировано в количестве 115 (больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе — 46 административных дел).

Добавим, что 27 апреля на организацию-издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ) за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с буквой Z. Суд по этому делу назначен на 3 июня.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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