Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации вооруженных сил»

16.44 Четверг, 5 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил очередное дело по статье о «дискредитации вооруженных сил» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

8 апреля петербуржец Вадим Дударев вышел на Исаакиевскую площадь с двумя плакатами в руках. На них было написано «Иконы мироточат» и «И ты попробуй». «Происходящим, считали составители протокола, Дударев дискредитировал Вооруженные силы РФ и подрывал их авторитет. Суд ознакомился с плакатами и иными материалами и прекратил дело за отсутствием состава», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга также прекратил дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» в отношении Алексея Подгорных, который вышел на Невский проспект с плакатом, содержащим фразы из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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