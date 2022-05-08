В Череповце два подростка бросили «коктейли Молотова» в здание, где расположен военкомат
Россия и мир
Фото: страница Вадима Германова в ВКонтакте
В Череповце два 16-летних подростка бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, в котором находится военкомат, на улице Краснодонцев. Их личности установлены, поджигателей задержали, сообщил в телеграм-канале мэр Череповца Вадим Германов.
«Ребята не учли, что разбить стеклопакет бутылкой можно только в кино. В результате вся горючая жидкость воспламенилась на улице, а огонь потух еще до приезда пожарных. Кроме того, юные пироманы перепутали окна и бросали «коктейли Молотова» в помещения Росреестра, а не военкомата», — сообщил глава города.
Инцидент произошел ночью 8 мая. Подростков задержали 11 мая, сегодня Череповецкий городской суд запретил им до 7 июля выходить из дома с 9 вечера до 6 утра, получать и отправлять корреспонденцию и общаться в интернете без письменного разрешения следователя, сообщили местные СМИ.
4 мая в Нижневартовске ночью неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить.
«Ребята не учли, что разбить стеклопакет бутылкой можно только в кино. В результате вся горючая жидкость воспламенилась на улице, а огонь потух еще до приезда пожарных. Кроме того, юные пироманы перепутали окна и бросали «коктейли Молотова» в помещения Росреестра, а не военкомата», — сообщил глава города.
Инцидент произошел ночью 8 мая. Подростков задержали 11 мая, сегодня Череповецкий городской суд запретил им до 7 июля выходить из дома с 9 вечера до 6 утра, получать и отправлять корреспонденцию и общаться в интернете без письменного разрешения следователя, сообщили местные СМИ.
4 мая в Нижневартовске ночью неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить.
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