В Нижневартовске неизвестные бросили два «коктейля Молотова» в военкомат

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Нижневартовске ночью неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить. Полицейские обнаружили на месте ещё одну бутылку с «коктейлем».Информация об этом появилась в телеграм-каналах, ее подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по ХМАО. Издание сообщает, что возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Виновные устанавливаются.2 мая телеграм-каналы сообщили о том, что в центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автозак у гостиницы «Метрополь». Огонь также удалось быстро потушить. По сообщениям СМИ, бросившего бутылку задержали. Мотивы задержанного пока неизвестны.