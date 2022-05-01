В Нижневартовске неизвестные бросили два «коктейля Молотова» в военкомат

15.31 Среда, 4 мая 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижневартовске ночью неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить. Полицейские обнаружили на месте ещё одну бутылку с «коктейлем».

Информация об этом появилась в телеграм-каналах, ее подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по ХМАО. Издание сообщает, что возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Виновные устанавливаются.

2 мая телеграм-каналы сообщили о том, что в центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автозак у гостиницы «Метрополь». Огонь также удалось быстро потушить. По сообщениям СМИ, бросившего бутылку задержали. Мотивы задержанного пока неизвестны.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
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