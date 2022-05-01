В Нижневартовске неизвестные бросили два «коктейля Молотова» в военкомат
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижневартовске ночью неизвестные бросили две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат на улице Мира, в результате загорелась деревянная обшивка. Огонь удалось оперативно потушить. Полицейские обнаружили на месте ещё одну бутылку с «коктейлем».
Информация об этом появилась в телеграм-каналах, ее подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по ХМАО. Издание сообщает, что возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Виновные устанавливаются.
2 мая телеграм-каналы сообщили о том, что в центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автозак у гостиницы «Метрополь». Огонь также удалось быстро потушить. По сообщениям СМИ, бросившего бутылку задержали. Мотивы задержанного пока неизвестны.
Информация об этом появилась в телеграм-каналах, ее подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по ХМАО. Издание сообщает, что возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Виновные устанавливаются.
2 мая телеграм-каналы сообщили о том, что в центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автозак у гостиницы «Метрополь». Огонь также удалось быстро потушить. По сообщениям СМИ, бросившего бутылку задержали. Мотивы задержанного пока неизвестны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Под Екатеринбургом снова загорелась сухая трава
25 апреля 2022
25 апреля 2022