В СЖР изучают предложение сенатора Росселя о новых ограничениях для работы СМИ
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Союзе журналистов России изучают инициативу сенатора Эдуарда Росселя, который предложил внести поправки в закон о СМИ на время боевых действий на территории Украины.
«Наши юристы изучают эти предложения», — сказал «Вечерним ведомостям» глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Эдуард Россель предложил внести поправки в статью 4 закона о СМИ в связи с «событиями на информационном фронте». Поправки предполагают запрет на использование СМИ «в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан».
«Как законодатель считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающие использование средств массовой информации в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе», — написал Россель в телеграм-канале.
Добавим, что юристы и представители СМИ признали формулировки, предложенные сенатором, размытыми и требующими конкретизации.
«Наши юристы изучают эти предложения», — сказал «Вечерним ведомостям» глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Эдуард Россель предложил внести поправки в статью 4 закона о СМИ в связи с «событиями на информационном фронте». Поправки предполагают запрет на использование СМИ «в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан».
«Как законодатель считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающие использование средств массовой информации в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе», — написал Россель в телеграм-канале.
Добавим, что юристы и представители СМИ признали формулировки, предложенные сенатором, размытыми и требующими конкретизации.
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