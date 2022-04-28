Сенатор Россель предлагает запретить использовать СМИ «для субъективной внесудебной оценки действий граждан»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Сенатор Эдуард Россель предложил на время боевых действий на территории Украины внести поправки в статью закона о СМИ, в которой говорится о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Он полагает, что такая необходимость назрела в связи с событиями «на информационном фронте».
«Как законодатель считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающие использование средств массовой информации в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе», — написал Россель в телеграм-канале.
Он полагает, что сегодня журналистика «должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества».
В профсоюзных организациях инициативу сенатора пока не комментировали. Также о ней пока не высказались медиаюристы.
В статье 4 закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации говорится о разглашении государственных тайн, оправдании терроризма, о порядке работы журналистов в условиях КТО и т.д.
Напомним, ранее в медиасообществе раскритиковали поправки в закон о СМИ, которые предлагают наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным, запрещают цитировать зарубежные медиа и вводят пожизненную блокировку ресурсов.
«Как законодатель считаю важным на время проведения специальной военной операции подготовить и внести соответствующие поправки в пункт 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», запрещающие использование средств массовой информации в целях субъективной внесудебной оценки действий граждан, а также содержащих публичные призывы к субъективной внесудебной оценке их действий третьими лицами, ведущие к расколу в обществе», — написал Россель в телеграм-канале.
Он полагает, что сегодня журналистика «должна решать две стратегические задачи — подача объективной информации и максимальная работа по консолидации общества».
В профсоюзных организациях инициативу сенатора пока не комментировали. Также о ней пока не высказались медиаюристы.
В статье 4 закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации говорится о разглашении государственных тайн, оправдании терроризма, о порядке работы журналистов в условиях КТО и т.д.
Напомним, ранее в медиасообществе раскритиковали поправки в закон о СМИ, которые предлагают наделить Генпрокуратуру правом внесудебного признания свидетельства о регистрации СМИ недействительным, запрещают цитировать зарубежные медиа и вводят пожизненную блокировку ресурсов.
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