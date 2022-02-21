В ЛНР в результате обстрела погибли два мирных жителя
Россия и мир
Последствия обстрела в ЛНР. Фото: Луганский информцентр
В воскресенье вечером при обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики погибли два человека. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.
В представительстве утверждают, что обстрел производился со стороны украинских силовиков, которые использовали снаряды 120 миллиметров, запрещенные Минскими соглашениями.
«Погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «Лада», — говорится в сообщении.
Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала широкое применение тяжелых вооружений на территории Донбасса, сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
Ситуация на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР обострилась 17 февраля. Главы непризнанных территорий объявили об эвакуации гражданского населения. О том, как была организована эвакуация, «Вечерним ведомостям» рассказал житель Горловки.
В представительстве утверждают, что обстрел производился со стороны украинских силовиков, которые использовали снаряды 120 миллиметров, запрещенные Минскими соглашениями.
«Погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «Лада», — говорится в сообщении.
Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала широкое применение тяжелых вооружений на территории Донбасса, сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
Ситуация на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР обострилась 17 февраля. Главы непризнанных территорий объявили об эвакуации гражданского населения. О том, как была организована эвакуация, «Вечерним ведомостям» рассказал житель Горловки.
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