Учитель из ДНР рассказал о ситуации с эвакуацией в третьем по численности городе непризнанной республики

Алевтина Трынова, Владислав Постников © Вечерние ведомости

Житель находящейся на территории ДНР Горловки, школьный учитель истории и обществознания Захар Полосков рассказал «Вечерним ведомостям», как началась эвакуация и что происходит на месте., — сказал учитель.По словам Полоскова, по квартирам никто не ходил и людей уезжать не заставляли, многие при этом остались осознанно, не только мужчины.Хотя призывы о необходимости эвакуироваться были направлены к старикам, женщинам и детям.— рассказал Полосков.