Учитель из ДНР рассказал о ситуации с эвакуацией в третьем по численности городе непризнанной республики
Россия и мир
Фото предоставлено Захаром Полосковым
Житель находящейся на территории ДНР Горловки, школьный учитель истории и обществознания Захар Полосков рассказал «Вечерним ведомостям», как началась эвакуация и что происходит на месте.
— Сегодня был обычный рабочий день в школе, я вел урок. Дети с утра пришли на занятия, ничего не предвещало беды. Затем стали поступать противоречивые сообщения. Нам стали говорить, что вот-вот что-то может начаться, какая-то эвакуация.
Когда в СМИ стала распространяться тревожная информация, родители стали забирать детей из школы. Педагоги решили, что отпускать детей просто так нельзя, мы их отпускали только с родителями. И потом уже стала ощущаться легкая паника, на окраинах уже были слышны выстрелы. Было уже понятно, что что-то намечается.
Мы разошлись по домам, а потом поступила официальная информация, что объявлена эвакуация. По городу включили сирены. От главы республики мы узнали, что возможны обстрелы, провокации, что рядом сконцентрированы крупные силы.
Городские власти наверняка заранее знали, что что-то такое намечается, поэтому эвакуация была хорошо подготовлена. Все было организовано.
Я только что был на пункте сбора в центре, там стояли автобусы, машины скорой помощи, гаишники. В автобусы были выделены сопровождающие. Было много военных. Я так понял, что многие военнослужащие свои семьи отправили.
Я пообщался со знакомыми военными, они говорят, что будет спокойнее, если дети уедут и будут в безопасности. На месте были власти города, я некоторых лично знаю. Было ощущение, что все под контролем, — сказал учитель.
По словам Полоскова, по квартирам никто не ходил и людей уезжать не заставляли, многие при этом остались осознанно, не только мужчины. (в СМИ появилась информация, что мужчин призывного возраста перестали выпускать из ДНР и ЛНР — Прим. ред.). Хотя призывы о необходимости эвакуироваться были направлены к старикам, женщинам и детям.
— То есть это такое добровольное дело пока что. Только что у меня была соседка, пришла советоваться: «Что делать? Что делать?» Уже паника подбирается. Я сказал ей, что на ночь глядя уже не стоит никуда ехать.
Пока что, по ощущениям, люди не осознают такой опасности, как было здесь в 2014 году. Да, окраины гремят, но центр города пока не падает. В 2014 году не было никакой организации, республики были еще молодые, вместо вооруженных сил было сырое ополчение. И когда начались обстрелы, мы тут понимали, что противостоять нечем. Позиция России была такая, да, мы поддерживаем вас, но фактически снаряды рвутся, а никакой защиты не было. Сейчас уже своя армия здесь. Я думаю, что такого «избиения младенцев», как это было в 2014 году, здесь уже не будет. Семью я пока никуда не отправлял. И сам не поеду, место мужчин сейчас здесь, — рассказал Полосков.
— Сегодня был обычный рабочий день в школе, я вел урок. Дети с утра пришли на занятия, ничего не предвещало беды. Затем стали поступать противоречивые сообщения. Нам стали говорить, что вот-вот что-то может начаться, какая-то эвакуация.
Когда в СМИ стала распространяться тревожная информация, родители стали забирать детей из школы. Педагоги решили, что отпускать детей просто так нельзя, мы их отпускали только с родителями. И потом уже стала ощущаться легкая паника, на окраинах уже были слышны выстрелы. Было уже понятно, что что-то намечается.
Мы разошлись по домам, а потом поступила официальная информация, что объявлена эвакуация. По городу включили сирены. От главы республики мы узнали, что возможны обстрелы, провокации, что рядом сконцентрированы крупные силы.
Городские власти наверняка заранее знали, что что-то такое намечается, поэтому эвакуация была хорошо подготовлена. Все было организовано.
Я только что был на пункте сбора в центре, там стояли автобусы, машины скорой помощи, гаишники. В автобусы были выделены сопровождающие. Было много военных. Я так понял, что многие военнослужащие свои семьи отправили.
Я пообщался со знакомыми военными, они говорят, что будет спокойнее, если дети уедут и будут в безопасности. На месте были власти города, я некоторых лично знаю. Было ощущение, что все под контролем, — сказал учитель.
По словам Полоскова, по квартирам никто не ходил и людей уезжать не заставляли, многие при этом остались осознанно, не только мужчины. (в СМИ появилась информация, что мужчин призывного возраста перестали выпускать из ДНР и ЛНР — Прим. ред.). Хотя призывы о необходимости эвакуироваться были направлены к старикам, женщинам и детям.
— То есть это такое добровольное дело пока что. Только что у меня была соседка, пришла советоваться: «Что делать? Что делать?» Уже паника подбирается. Я сказал ей, что на ночь глядя уже не стоит никуда ехать.
Пока что, по ощущениям, люди не осознают такой опасности, как было здесь в 2014 году. Да, окраины гремят, но центр города пока не падает. В 2014 году не было никакой организации, республики были еще молодые, вместо вооруженных сил было сырое ополчение. И когда начались обстрелы, мы тут понимали, что противостоять нечем. Позиция России была такая, да, мы поддерживаем вас, но фактически снаряды рвутся, а никакой защиты не было. Сейчас уже своя армия здесь. Я думаю, что такого «избиения младенцев», как это было в 2014 году, здесь уже не будет. Семью я пока никуда не отправлял. И сам не поеду, место мужчин сейчас здесь, — рассказал Полосков.
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